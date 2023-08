Στροφή της Μίλαν σε Πελεγκρίνο - «Ακριβός» ο Κουλιεράκης

Οι «ροσονέρι», σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο είχαν ως πρώτη επιλογή τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη του ΠΑΟΚ, όμως θεώρησαν υψηλές τις απαιτήσεις του Δικεφάλου για τον νεαρό στόπερ.

Έτσι, στράφηκαν στην λύση του 21χρονου κεντρικού αμυντικού, Μάρκο Πελεγκρίνο, με τους Μιλανέζους να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον νεαρό στόπερ, ενώ προχωρούν και οι επαφές με την Πλατένσε.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μίλαν θα καταθέσει επίσημη πρόταση στην αργεντίνικη ομάδα, προσφέροντας το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Μάρκο Πελεγκρίνο.

AC Milan are advancing in talks to sign Marco Pellegrino from Platense — as 2002 centre back is fav option to add one more defender 🔴⚫️🇦🇷 #ACMilan



Personal terms already agreed, new bid expected soon. Milan board decided to go for Pellegrino among three options. pic.twitter.com/amMVyo56vk