Στο Παρίσι ο Νεϊμάρ για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του (vid)

Ο Βραζιλιάνος, που έχει υπογράψει για δύο χρόνια στον σύλλογο του Ριάντ, πέρασε το πρωί από το προπονητικό κέντρο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ντυμένος με καπέλο, λευκό μπλουζάκι και μαύρο σορτσάκι, ο 31χρονος Βραζιλιάνος σταρ χαιρέτησε έναν έναν τους πρώην συμπαίκτες του.

Ανάμεσά τους αγκάλιασε επίσης τον Κιλιάν Μπαπέ παρά τις φήμες για τεταμένη σχέση τους και το πρόσφατο like του στα δίκτυα που υποδήλωνε ότι ο αρχηγός της γαλλικής ομάδας είχε ζητήσει την αποχώρησή του από την ομάδα.

Κάπως έτσι τελείωσε η περίοδος του Νεϊμάρ στην Παρί Σεν Ζερμέν, έξι χρόνια μετά την άφιξή του στο Παρίσι, από την υπογραφή του το 2017, όταν η πρωταθλήτρια Γαλλίας τον έκανε το πιο ακριβό παίκτη στην ιστορία.

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜, @neymarjr! ❤️💙



A warm farewell from the team to Neymar Jr at the PSG Campus today!



✨ #ObrigadoNey pic.twitter.com/eIDpmRVNB9