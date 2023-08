Με Ελ Κααμπί η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ίδια διάταξη και ίδια σύνθεση κατά τα 10/11 επιλέγει ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ για τη ρεβάνς με τη Γκενκ, κατεβάζοντας τον Ολυμπιακό με σχήμα 4-2-3-1 και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κίνι, Φρέιρε, Ρέτσος, Ροντινέι, Ιμπόρα, Μ. Καμαρά, Φορτούνης, Καρβάλιο, Μασούρας, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Γκενκ / Our line-up for today's match against KRC Genk