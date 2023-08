Έπος: Η Αλ Χιλάλ έφτιαξε φανέλα και «καλωσόρισε» τον Γιάννη! (pics)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ με αρκετά χιουμοριστικά ποσταρίσματα έριξε... γέφυρες στις ομάδες της Σαουδικής Αραβίας που σκορπούν τεράστια ποσά για να προσελκύσουν αστέρες του ποδοσφαίρου στο πρωτάθλημά τους.

Η τελευταία ανάρτηση του Γιάννη αφορούσε την μεταγραφή του Νεϊμάρ στην Αλ Χιλάλ, με τον Greek Freak να αναρτά φωτογραφία του με τον Βραζιλιάνο σταρ, αναφέροντας: «Το καλύτερο δίδυμο στην Saudi League».

Best duo in Saudi league!! 🔥 https://t.co/eF9K8U9bl9 pic.twitter.com/w5Vyw2n0Hj

Το ποστάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρήκε ανταπόκριση από την Αλ Χιλάλ, που δημοσίευσε φωτογραφία με την φανέλα της έχοντας γραμμένο το όνομα του Έλληνα σούπερ σταρ και το Νο34 που φοράει στους Μπακς.

«Γιάννη, καλώς ήλθες στην οικογένειά μας. Η φανέλα σου είναι έτοιμη», ανέφερε στην χιουμοριστική ανάρτησή της η Αλ Χιλάλ απαντώντας στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Your jersey is ready @Giannis_An34



Welcome “GIANNIS” to our family 🔵⚪️#AlHilal 💙 pic.twitter.com/wD7tIcLiWM