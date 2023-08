«Βλέπει» Μαυροπάνο η Γουέστ Χαμ μετά το... ναυάγιο με Μαγκουάιρ

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε ένα... βήμα από τη μετακίνησή του στη Γουέστ Χαμ ωστόσο η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε.

Τώρα η ομάδα του Λονδίνου αναζητά άλλον παίκτη για την ενίσχυσή της άμυνάς της και δεν αποκλείεται αυτός να είναιο διεθνής Έλληνας άσος.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τα «Σφυριά» έχουν έρθει ήδη σε επαφή με την Στουτγκάρδη ρωτώντας για τον Μαυροπάνο.

West Ham want Kostas Mavropanos as new centre back after Harry Maguire deal collapsed. Talks on ⚒️🇬🇷



Mavropanos keen on PL return, deal being discussed as @ExWHUEmployee called. pic.twitter.com/QNHdSLlWYe