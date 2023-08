Οι οπαδοί της Ατλέτικο έβριζαν τον Φέλιξ και τη μητέρα του (vid)

Ο Πορτογάλος επιθετικός είναι ανεπιθύμητος από τους οπαδούς της ομάδας του, οι οποίοι έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους προς το πρόσωπό του με υβριστικά συνθήματα την ώρα της πρθέρμανσης, το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Φέλιξ δεν υπολογίζεται από τον Ντιέγο Σιμεόνε, αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί τρόπος για να αποχωρήσει, παρά το ενδιαφέρον που έχει δείξει η Μπαρτσελόνα.

«Αυτός ο Πορτογάλος, τι π&#*@^@ς γιος που είναι» φώναζαν οι οπαδοί της Ατλέτικο με τον Πορτογάλο να μην μπορεί να κρύψει την δυσφορία του.

🚨 Atlético Madrid fans chanting to João Félix after the game yesterday:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 "That Portuguese, what a son of a b*tch he is!"



(🎥 @DirectoGol)



Where do you think he'll be playing at the end of the transfer window? 🤔 pic.twitter.com/Zet7Xn9QJJ