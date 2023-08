Έκανε το ντεμπούτο του με τη Σάο Πάολο ο Χάμες (vid)

Ο 32χρονος Κολομβιανός διεθνής μέσος, που αγωνίστηκε μέρος της περασμένης σεζόν στον Ολυμπιακό, μπήκε στο ματς στο 65ο λεπτό για να αντικαταστήσει τον Αλεξάντρε Πάτο και είχε μερικές στιγμές ποιότητας.

Ο Λούκας Μόουρα, ο οποίος μόλις έφτασε στο Σάο Πάολο μετά από λίγο περισσότερο από μια δεκαετία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έβαλε μπροστά τη Σάο Πάολο στο 37ο λεπτό.

Η ισοφάριση της Φλαμένγκο ήρθε στις καθυστερήσεις (90’+6’), μέσω πέναλτι που σημείωσε ο Πέντρο.

James Rodriguez nearly with his first Sao Paulo assist, but Wellington was way off target. #JamesRodriguez #VamosSaoPaulo



