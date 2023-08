Ο Μπορδαλάς απάντησε στη γκρίνια του Τσάβι για τη διαιτησία: «Είναι ασέβεια» (vid)

Οι Καταλανοί... κόλλησαν στην πρεμιέρα τους στο φετινό πρωτάθλημα και δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη κόντρα στη Χετάφε.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσάβι τα έβαλε με τις διαιτητικές αποφάσεις, αλλά ο τεχνικός της Χετάφε δεν έδειξε να συμμερίζεται την γκρίνια του συναδέλφου του.

«Είναι απόψεις. Το μεγαλείο του ποδοσφαίρου τα έχει αυτά τα πράγματα. Μία μικρή ομάδα μπορεί να πάρει έναν βαθμό από τη Μπαρτσελόνα. Δεν συμμερίζομαι όσα λέει και είναι ένας τρόπος να δικαιολογηθεί. Δεν θα μου περνούσε από το μυαλό να δικαιολογήσω μία ήττα ή μία ισοπαλία με αυτόν τον τρόπο. Είναι έλλειψη σεβασμού» ήταν τα λόγια του Μπορδαλάς.

Bordalás, sobre las palabras de Xavi:



🗨️ "No lo comparto. Es una forma de justificar que no ha conseguido los 3 puntos. Con un plantillón, con jugadores increíbles....".



🗨️ "No creo que le haga un favor a nuestra liga. No podemos ser críticos con ella. Tenemos que defenderla". pic.twitter.com/M3loG1kouL