Νέος αρχηγός της Τότεναμ ο Σον (pic)

«Ο Χέουνγκ Μιν Σον ονομάστηκε αρχηγός του συλλόγου. Ο Σόνι παίρνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τον Ούγκο Γιορίς, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας για πρώτη φορά το 2014/15 και ονομάστηκε αρχηγός για την έναρξη της περιόδου 2015/16, την πρώτη σεζόν του Σόνι στους «Σπερς», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

«Είναι μεγάλη τιμή να είσαι αρχηγός αυτού του τεράστιου συλλόγου. Ήταν μεγάλη έκπληξη και μια πολύ περήφανη στιγμή. Έχω ήδη πει στους παίκτες ότι όλοι πρέπει να νιώθουν αρχηγοί, εντός και εκτός γηπέδου. Είναι μια νέα σεζόν, μια νέα αρχή και θα δώσω τα πάντα για αυτή τη φανέλα και αυτό το περιβραχιόνιο» ήταν τα λόγια του Νοτιοκορεάτη επιθετικού.

Υπαρχηγοί χρίστηκαν οι Τζέιμς Μάντισον και Κριστιάν Ρομέρο.

Introducing the new captain of Tottenham Hotspur Football Club 🤍



© @Sonny7