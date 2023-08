Η αμήχανη στιγμή που ο Κέιν πηγαίνει στον διαιτητή να διαμαρτυρηθεί, αλλά δεν ξέρει γερμανικά... (vid)

Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στους Βαυαρούς, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας ήταν στην αποστολή για το παιχνίδι με τη Λειψία και, μάλιστα, αν και δεν αγωνίστηκε ως βασικός πήρε λεπτά συμμετοχής.

Δεν ήταν, όμως, καθόλου γουρλής ο Κέιν για την Μπάγερν, που ηττήθηκε με 3-0 και δεν κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Άγγλο άσο, ο οποίος πρωταγωνίστησε και σε μια... αμήχανη στιγμή όταν πήγε να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή για το πέναλτι που σφύριξε υπέρ της Λειψίας, αλλά του... κόπηκε η φόρα όταν συνειδητοποίησε ότι δεν μιλά γερμανικά...

Δείτε το βίντεο:

Kane went to complain to the ref about the penalty decision but he remembered he can’t speak German 😭😭



pic.twitter.com/ax0YFtal24