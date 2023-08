Η Παρί γκέλαρε αλλά έγραψε ιστορία

Οι Παριζιάνοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση έχοντας αλλάξει 1002 πάσες και έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του γαλλικού πρωταθλήματος που καταγράφουν το συγκεκριμένο επίτευγμα!

Από την εποχή που κρατούνται στατιστικά για το γαλλικό πρωτάθλημα (σ.σ. 2006-2007), καμία άλλη ομάδα δεν έχει αλλάξει πάνω από 1000 πάσες σε μια αναμέτρηση, με την επίδραση του Λουίς Ενρίκε να είναι άμεση.

1002 - Paris (1002 tonight) are the first team to attempt 1000+ passes in a Ligue 1 game since Opta analyses the competition (2006-07). Sterile. #PSGFCL pic.twitter.com/O6vFtXSMiA