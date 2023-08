Θα φορέσει κελεμπία και ο Νεϊμάρ: Σε προχωρημένες επαφές με την Αλ Χιλάλ!

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Αλ Χιλάλ κατέθεσε επίσημη πρόταση στον Νεϊμάρ, προσφέροντας του ένα πολύ σημαντικό ποσό, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να έχει δελεαστεί από την προσφορά των Σαουδάραβων.

EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility. Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος με νεότερη δημοσίευση, αναφέρει ότι οι επαφές των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τους εκπροσώπους του Νεϊμάρ να εξετάζουν ήδη τα έγγραφα του συμβολαίου!

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός βρίσκεται παράλληλα σε διαπραγματεύσεις με την Παρί για την λύση της συνεργασίας του, περιμένοντας το «Ok» από τους Παριζιάνουν για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Αλ Χιλάλ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αφήνει ανεπηρέαστη την Μπαρτσελόνα, αφού οι Καταλανοί επιθυμούσαν την επιστροφή του Νεϊμάρ και πλέον θα στραφούν ξανά στην περίπτωση του Ζοάο Φέλιξ για την ενίσχυσή τους.

More after exclusive news. Neymar Jr and Al Hilal are in advanced talks with official documents already sent player side to be checked, up to Neymar but deal is now underway. 🚨🔵🇸🇦



…and Barcelona could try to re-activate João Félix deal in the next weeks if Ney doesn’t join.