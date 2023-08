Ο αποχαιρετισμός του Κέιν σε Τότεναμ και φιλάθλους (vid)

«Δύσκολο να περιγράψω με λόγια πώς να πω αντίο σε έναν σύλλογο και οπαδούς που έχουν κάνει τόσα πολλά για μένα στην καριέρα μου. Πάντα θα είστε στην καρδιά μου. Ευχαριστώ Τότεναμ, σας ευχαριστώ οπαδοί της Τότεναμ», ανέφερε.

Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας βρίσκεται από χθες στο Μόναχο, πέρασε ιατρικές από εξετάσεις και σήμερα αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με την Μπάγερν

Η Μπάγερν θα πληρώσει 100 εκατομμύρια ευρώ ενώ υπάρχει συμφωνία για επιπλέον 20 εκατομμύρια. Ο κορυφαίος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και αναμένεται να κερδίζει πάνω από 25 εκατομμύρια τον χρόνο.

Ο 30άχρονος Κέιν είναι ο πιο ακριβός παίκτης στην ιστορία της Μπάγερν αλλά και της Bundesliga.

Ο διεθνής Άγγλος επιθετικός αναχώρησε χθες μαζί με τη σύζυγό του Κέιτι από το Στάνστεντ (κοντά στο Λονδίνο) και το Cessna 560XL Citation XLS+ προσγειώθηκε (20.07) στο αεροδρόμιο Oberpfaffenhofen (30 χιλιόμετρα δυτικά του Μονάχου).

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. 💙 pic.twitter.com/L662cyax7p