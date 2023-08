Οριστικό: Υπέγραψε στη Μπάγερν ο Κέιν

Ένα από τα μεγάλα μεταγραφικά σίριαλ του φετινού καλοκαιριού έφτασε στο τέλος του. Ο Χάρι Κέιν είναι πλέον παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, καθώς όπως μεταδίδουν στη Βρετανία, υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς.

Ο Άγγλος επιθετικός, μετά από μια… ζωή, άφησε την Τότεναμ και από το βράδυ της Παρασκευής βρίσκεται στο Μόναχο. Αφού πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις, σήμερα το πρωί έβαλε την υπογραφή του στη συμφωνία με τη Μπάγερν.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, ο Κέιν θέλει να αγωνιστεί άμεσα με τη νέα του ομάδα, ακόμη και στο σημερινό ματς με τη Λειψία, στον τελικό του γερμανικού Σούπερ Καπ.

