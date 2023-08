Ο ασταμάτητος Μέσι έφτασε τα 8 γκολ σε 5 ματς και οδηγεί την Ίντερ Μαϊάμι προς την Κούπα (vid)

Ο Αργεντινός σταρ, σκόραρε και στο άνετο 4-0 της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στην Σάρλοτ του Κάρολ Σφιντέρσκι και έφτασε τα οκτώ γκολ σε πέντε εμφανίσεις με τη νέα του ομάδα.

Η Ίντερ Μαϊάμι πανηγύρισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του League Cup και με τον Μέσι σε δαιμονιώδη κατάσταση κάνει ήδη όνειρα για κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Μέσι έχει κάνει τρομερή εκκίνηση με την Ίντερ Μαϊάμι αφού απέχει δύο γκολ από το διψήφιο νούμερο τερμάτων, έχοντας καταγράψει μόλις πέντε συμμετοχές με τη νέα του ομάδα...

Messi does it again 🔥🔥

5 games straight✅

8 goals✅



Campana to Messi for our fourth 👏#MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB