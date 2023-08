Ο Νορβηγός επιθετικός έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της Σίτι, σκοράροντας δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο, όμως ο Καταλανός προπονητής ήταν ανικανοποίητος από την εμφάνιση του παίκτη του.

Η κάμερα, μάλιστα συνέλαβε τον Πεπ Γκουαρντιόλα, να μιλάει σε έντονο ύφος στον Έρλινγκ Χάαλαντ, που απλώς κατευθύνονταν στα αποδυτήρια.

Pep is still upset with Haaland even tho he scored two goals, unreal mentality and hunger for more 😭



pic.twitter.com/CJMq0LgGLe