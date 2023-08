Πλησιάζει στην αποχώρηση από την Μαρσέιγ ο Μαλινόφσκι - Συμφώνησε με την Τορίνο

Ο Ρούσλαν Μαλινόφκσι δεν δηλώθηκε στην λίστα της Μαρσέιγ για τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό, αφού ο έμπειρος μέσος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μαρθελίνο, με την επιστροφή του στην Ιταλία να πλησιάζει.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, ο Μαλινόφσκι έχει έρθει σε συμφωνία με την Τορίνο, παρά την δελεαστική πρόταση που δέχθηκε από την Μπεσίκτας, και το μόνο που μένει είναι να τα βρουν οι Ιταλοί με την Μαρσέιγ.

Η Τορίνο προτείνει στην Μαρσέιγ να αποκτήσει με την μορφή του δανεισμού τον Μαλινόφσκι και στην συμφωνία να μπει οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

