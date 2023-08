«Βόμβα» από τη Λούτον. Η νεοφώτιστη στην Premier League από το πουθενά ανακοίνωσε την απόκτηση του άλλωτε διεθνή μεσοεπιθετικού, Ρος Μπάρκλεϊ.

Ο Μπάρκλεϊ αγωνιζόταν στη Νις από την οποία έμεινε ελεύθερος τον Ιούνιο.

We are delighted to announce the signing of @RBarkley8! ✍️#COYH