Έβγαλε τα εισιτήρια για το ματς με την ΑΕΚ η Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ έθεσε στην κυκλοφορία εισιτήρια για τον αγώνα της 15ης Αυγούστου με αντίπαλο την ΑΕΚ στο «Μαξιμίρ».

Τα ματς της ΑΕΚ με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ θα διεξαχθούν κανονικά, αφού η UEFA αποφάσισε να αναβάλλει το πρώτο παιχνίδι στην «OPAP Arena» και απλώς να αλλάξει την σειρά των αγώνων.

Πλέον, το πρώτο παιχνίδι αναμένεται να διεξαχθεί στην έδρα της κροατικής ομάδας το «Maksimir» στις 15 Ιουλίου και ήδη ο σύλλογος έβγαλε στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Η τιμή τους ξεκινά από τα 10 ευρώ και φτάνει ως τα 25, ενώ όλα δείχνουν πως θα γίνουν ανάρπαστα και το γήπεδο θα είναι ασφυκτικά γεμάτο.

Η τιμή του εισιτηρίου για τις εξέδρες North Up και North Down είναι 10 ευρώ, η West Up 20 ευρώ και η West Down 25 ευρώ. Για τη νότια κερκίδα δεν θα υπάρξουν εισιτήρια.