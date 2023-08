Χαμός στο προφίλ της UEFA στο Twitter: «Πετάξτε την Ντιναμό από την Ευρώπη, τιμωρήστε τους 5 χρόνια» (pics)

Άπαντες ζητούν ή πιο σωστά απαιτούν από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να αποκλείσει εδώ και τώρα την Ντιναμό Ζάγκρεμπ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να της επιβάλλει εξοντωτικές ποινές μετά τη δολοφονική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου κόπηκε το νήμα της ζωής στον 29χρονο φίλο της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσουρή.

Οι ατάκες τύπου «Η μόνη αποδεκτή ποινή της Ντιναμό θα είναι ο αποκλεισμός της από την Ευρώπη» κυριαρχεί και δεν γράφεται μόνο από Έλληνες, αλλά και από ξένους που θυμίζουν το ναζιστικό παρελθόν και παρόν των φίλων της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Ταυτόχρονα αρεκτοί σπεύδουν να αναφέρουν και παλιότερα περιστατικά, όπου οι ακροδεξιοί, φιλοναζιστές οπαδοί των πρωταθλητών Κροατίας έκαναν τα ίδια.

«Τιμωρήστε τους για 5 χρόνια», καλεί την UEFA χρήστης του Twitter, ενώ ένας άλλος καλεί την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να μην καλύπτει πια τους Κροάτες. Αργεντινός χρήστης της πλατφόρμας είναι ξεκάθαρος και τα λέει όλα μέσα σε τρεις λέξεις. «Πρέπει να τιμωρηθούν», ενώ ένας άλλος από τη Μέση Ανατολή αναφέρει: «Πετάξτε τη Ντιναμό από την Ευρώπη».

Δείτε μερικά από τα tweets:

UEFA deplores in the strongest possible terms the appalling incidents that took place in Athens last night and resulted in the loss of a life.



Tonight's match between AEK Athens FC and GNK Dinamo will be postponed.



Full statement: ⬇️