Ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιβραμέντο η Νιούκαστλ

Οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές, αλλά τα βρετανικά μέσα ανέφεραν ότι η Νιούκαστλ κατέβαλε στην Σαουθάμπτον 32 εκατ. ευρώ, με τον νεαρό μπακ να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που υπέγραψα στη Νιούκαστλ και ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους φλάθλους», ανέφερε αρχικά στην δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του ο Λιβραμέντο.

«Ο τρόπος με τον οποίο ο προπονητής παίζει ποδόσφαιρο είναι πραγματικά ελκυστικός και νιώθω ότι μου ταιριάζει ως παίκτης. Και με το πόσο καλά πήγε η ομάδα την περασμένη σεζόν, την πορεία στην οποία βρισκόμαστε τώρα, ανυπομονώ να γίνω μέρος από αυτό.

Το να μπορώ να μάθω από τον Κιέραν Τρίπιερ είναι ένα άλλο μεγάλο πράγμα για μένα. Ελπίζω να με διδάξει πώς να γίνω καλύτερος παίκτης και καλύτερος μπακ», πρόσθεσε ο νεαρός μπακ.

Ο 20χρονος αμυντικός, ο οποίος έχει κάνει 34 συμμετοχές από τότε που εντάχθηκε στη Σαουθάμπτον από την Τσέλσι το 2021, έμεινε εκτός δράσης για μεγάλο μέρος του 2022 μετά από τραυματισμό του πρόσθιου χιαστού τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Hear from our new signing for the first time! 🗣️ pic.twitter.com/fKGVazz2oa