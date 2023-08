Τέλος από την Γουλβς ο Λοπετέγκι!

Ο Ισπανός τεχνικός το προηγούμενο διάστημα εμφανιζόταν απογοητευμένος από την μεταγραφική ενίσχυση των «Λύκων» και είχε εκφράσει τάσεις φυγής, κάτι που επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Με μια λιτή ανακοίνωση η Γουλβς, ενημέρωσε για την από κοινού λύση της συνεργασίας με τον Λοπετέγκι με τον Ισπανό τεχνικό να μένει για εννιά μήνες στον πάγκο της αγγλικής ομάδας.

The club and Julen Lopetegui have reached an agreement to part ways, ending his nine month stay as head coach.