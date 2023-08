Παίρνει τον Ντε Λα Φουέντε η Εϊμπάρ

Στην Ισπανία θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως όλα δείχνουν, ο Κόνραντ Ντε λα Φουέντε. Ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού αναμένεται να δοθεί ξανά δανεικός από τη Μαρσέιγ, με την Εϊμπάρ να προχωρά για την απόκτησή του, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ντε Λα Φουέντε ανήκει στους Μασσαλούς από το 2021 και έχει κάνει συνολικά 23 συμμετοχές, τις οποίες έχει συνδυάσει με 1 γκολ και 3 ασίστ, ενώ στους Πειραιώτες έκανε μόλις 5 συμμετοχές.

Konrad de la Fuente, set to leave OM on loan to join Spanish side Eibar until the end of current season 🔴🔵 #transfers



Deal agreed and completed today, first call @marcosbenito9 on interest today. pic.twitter.com/qkyS1eDAVJ