Μίλησε με τον Τσέφεριν ο Μαργαρίτης Σχοινάς: «Ο τελικός Super Cup θα επανεπιβεβαιώσει τις αθλητικές αξίες της Ευρώπης»

Με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν μίλησε ο Μαργαρίτης Σχοινάς όπως έκανε γνωστό στα social media. O αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικοινώνησε με τον πρόεδρο της UEFA για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και για τον τελικό του Super Cup που θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Σεβίλλης, λέγοντας πως αυτή η αναμέτρηση θα επανεπιβεβαιώσει τις αθλητικές αξίες της Ευρώπης

«Μίλησα με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεκσάντερ Τσέφεριν, για το τρομακτικό περιστατικό βίας χθες βράδυ στην Αθήνα, όταν ένας φίλαθλος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου και πολλοί τραυματίστηκαν. Δεν υπάρχει χώρος για βία και χουλιγκανισμό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο τελικός Super Cup Ευρώπης στην Αθήνα στις 16 Αυγούστου θα επανεπιβεβαιώσει τις αθλητικές αξίες της Ευρώπης», έγραψε στο Twitter.

