Λίβερπουλ: Έβαλε τέλος στα σενάρια ο μάνατζερ του Σαλάχ

Ο Ραμί Αμπάς Ισά ξεκαθάρισε πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ. Με αυτό τον τρόπο, ο μάνατζερ του Αιγύπτιου επιθετικού θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια των τελευταίων ωρών, που ήθελαν τον πελάτη του να είναι έτοιμος να αποχωρήσει αποχωρήσει από τους «κόκκινους», για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.

Χαρακτηριστικά, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Αν σκεφτόμασταν να φύγουμε από τη Λίβερπουλ, δεν θα είχαμε ανανεώσει το συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι. Ο Σαλάχ παραμένει αφοσιωμένος στην ομάδα».

Το σχετικό tweet:

If we considered leaving LFC this year, we wouldn’t have renewed the contract last summer. Mohamed remains committed to LFC.