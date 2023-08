Συμφωνία Νότιγχαμ Φόρεστ και Άρσεναλ για Ματ Τέρνερ

Μπορεί η Νότιγχαμ Φόρεστ να... καίγεται για την μεταγραφή του Ντιν Χέντερσον από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την θέση του βασικού κίπερ, φρόντισε όμως να κλείσει τον αναπληρωματικό του.

Πιο συγκεκριμένα, η αγγλική ομάδα ήρθε σε συμφωνία με την Άρσεναλ για τον Ματ Τέρνερ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τους «κανονιέρηδες».

Έτσι, ο 29χρονος τερματοφύλακας αναμένεται να περάσει τις ιατρικές του εξετάσεις και να υπογράψει με την ομάδα του Κούπερ.

🚨 Nottingham Forest have reached agreement with Arsenal to sign goalkeeper Matt Turner. The US international is scheduled to undergo #NFFC medical later today. #AFC working to finalise deal for David Raya from Brentford @TheAthleticFC #BrentfordFC #USMNT https://t.co/xMnNCTOjRA