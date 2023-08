Τρέλα Μπέκαμ στη... φαουλάρα του Μέσι (vid)

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (07/08) ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν για άλλη μια φορά πρωταγωνιστής σε ένα παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι αυτή τη φορά κόντρα στην ομάδα του Ντάλας.

Ο παλαίμαχος Άγγλος άσος, ο οποίος είναι μέτοχος της ομάδας στην οποία συνεχίζει την καριέρα του ο Μέσι, ήταν στις εξέδρες του γηπέδου και το βίντεο με την αντίδρασή του στην εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ του Αργεντινού έχει γίνει viral!

Δείτε τον:

David Beckham should launch a Reaction channel on Twitch or something, we would all love to see the ‘David Cam’ pic.twitter.com/FX9eYclTLN