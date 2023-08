Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Οι ενδεκάδες των δύο «μονομάχων» (pic)

Πριν από λίγο, λοιπόν, έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο μεγάλων αντιπάλων.

Άρσεναλ (Μ. Αρτέτα): Ράμσντεϊλ, Γκάμπριελ, Γουάιτ, Τίμπερ, Σαλιμπά, Παρτέι, Έντεγκααρντ, Ράις, Χάβερτς, Σάκα, Μαρτινέλι

Μάντσεστερ Σ. (Π. Γκουαρδιόλα): Ορτέγκα, Γουόκερ, Στόουνς, Ντίας, Ακάντζι, Κόβατσιτς, Γκρίλις, Σίλβα, Ρόδρι, Χάαλαντ, Άλβαρες

🚨 #ARSMCI team News!



✅ Havertz, Rice, Timber



👀 Havertz playing up top



🇧🇪 City without KDB but look strong



