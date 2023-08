Η τρίτη φανέλα της Σπόρτινγκ είνα εμπνευσμένη από τον Κριστιάνο (pics)

Η συγκεκριμένη φανέλα, φέρει την επιγραφή «CR7» και δημοσιοποιήθηκε σήμερα 6 Αυγούστου προς τιμήν του τελευταίου αγώνα του διάσημου Πορτογάλου (6/8/2003) με τα «χρώματα» της ομάδας.

Τότε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν μόλις 18 ετών. Μετά την πρώτη του επαγγελματική σεζόν στα πορτογαλικά γήπεδα, ο Πορτογάλος επιθετικός προκάλεσε το ενδιαφέρον του Σερ Αλεξ Φέργκιουσον, στον φιλικό αγώνα για τα εγκαίνια του γηπέδου «José Alvalade». Ο Ρονάλντο ήταν εξαιρετικός στην νίκη με 3-1 της Σπόρτινγκ και ο κορυφαίος προπονητής τον πήρε στους «κόκκινους διάβολους», με την συνέχεια να είναι γνωστή σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Είκοσι χρόνια αργότερα, ο σύλλογος της Λισαβόνας απέτισε φόρο τιμής στον διάσημο άσο με την τρίτη εμφάνιση της ομάδας, που είναι μαύρη με χρυσό και στην οποία αναγράφεται το «CR7», δίπλα στο έμβλημα της Σπόρτινγκ.

In celebration of our home's 𝟐𝟎 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬, we present the Lions New Skin ✨



