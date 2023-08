Τον πέρασαν για παίκτη της Άστον Βίλα και ο θεούλης έδινε αυτόγραφα κανονικά! (vid)

Οι δυο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες το Σάββατο επί ισπανικού εδάφους στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας τους με τους Άγγλους να επικρατούν με 2-1.

Οπαδός της Άστον Βίλα από την Γκάνα βρέθηκε στο γήπεδο για να δει το παιχνίδι και καθώς φορούσε και φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, πολλοί φίλαθλοι της Βαλένθια θεώρησαν πως είναι παίκτης της!

Έτσι, τον... πολιόρκησαν ζητώντας φωτογραφία και αυτόγραφο!

🚨| Valencia fans stopped with this man to take photos, they thought he was an Aston Villa player but he’s just a fan of the club 😅



pic.twitter.com/bKWxLL7ATA