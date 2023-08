Θαυμαστής του Μέσι πήγε για αυτόγραφο και κατέληξε με χειροπέδες... (vid)

Η Ίντερ Μαϊάμι ταξίδεψε στο Τέξας για το παιχνίδι με την FC Ντάλας στο πλαίσιο του Λιγκ Καπ.

Όπως αναμενόταν, δεκάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για την... υποδοχή καθώς ήθελαν να δουν από κοντά τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Ένας εξ αυτών προσπάθησε να αποφύγει την ισχυρή ασφάλεια για να φτάσει στον Μέσι. Μόνο που είδε το όνειρό του να καταστρέφεται όταν τέσσερις αστυνομικοί τον πλησίασαν, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια του πέρασαν χειροπέδες.

«Ήταν μια μοναδική ευκαιρία, μεγάλωσα όλη μου τη ζωή παρακολουθώντας τον. Έζησα το Κύπελλο σαν άλλος Αργεντινός. Φοβήθηκα πολύ, φοβήθηκα. Μου έδειξαν το τέιζερ, δεν έγινε τίποτα» είπε λίγη ώρα μετά, όταν αφέθηκε ελεύθερος, ο θαυμαστής του Μέσι μιλώντας στο ESPN.

Fans went crazy when Messi arrived in Dallas, but security was extremely tight. 🙌🏻

pic.twitter.com/PElxkdxlEy