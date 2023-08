Εντυπωσιακές και φέτος οι εμφανίσεις της Athens Kallithea! (pics)

Τις καινούργιες της εμφανίσεις ενόψει της νέας σεζόν παρουσίασε η Athens Kallithea και είναι για ακόμη μία χρονιά εντυπωσιακές.

Όπως και πέρυσι, οι εμφανίσεις φέρνουν κάτι σε... Βενέτσια με vintage style. Η εντός έδρας έχει χρώμα σκούρο μπλε με άσπρες και χρυσές πλάγιες ρίγες, ενώ όσον αφορά την εκτός έδρας, είναι λευκή με πολύ λεπτές χρυσές κάθετες ρίγες και χωρίς τον γιακά που υπάρχει στην πρώτη φανέλα. Τέλος, κεντρικός χορηγός της ομάδας είναι ο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Μάλιστα, ακόμη και στο εξωτερικό είπαν τα καλύτερα λόγια για τις νέες εμφανίσεις, με λογαριασμούς στο twitter να αποθεώνουν την ομάδα της Καλλιθέας.













I don’t understand how small clubs can have better creative direction & design than massive clubs flush with cash @AKFC66 pic.twitter.com/iqlhbqupzJ

I need a longsleeve version of that home shirt, @AKFC66 have knocked it out of the park! pic.twitter.com/nWhenQmIj5