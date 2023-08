Συμφώνησαν Μπάγερν και Ίντερ για τη μεταγραφή του Σόμερ

Παίκτης της Ίντερ πρέπει να θεωρείται ήδη ο Γιαν Σόμερ, με τους «νερατζούρι» να φτάνουν σε συμφωνία με τη Μπάγερν για την απόκτησή του 34χρονου τερματοφύλακα, όπως αναφέρουν ρεπορτάζ από την Ιταλία.

Σύμφωνα με τη «Gazzetta Dello Sport» το ποσό της μεταγραφής θα φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ελεβτό τερματοφύλακα να αποτελεί τον αντικαταστάτη του Αντρέ Ονανά στην Ίντερ, μετά τη μεταγραφή του Καμερουνέζου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Bayern and Inter have reached a verbal agreement for the transfer of Yann Sommer. Fee €6m. The Swiss goalkeeper is expected in Milan next week to finalize the move [@Gazzetta_it] pic.twitter.com/744YmlNrhp