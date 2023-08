Οριστικό: Παίρνει τον Βαν Ντε Βεν η Τότεναμ

Στη μεταγραφή του Μίκι Βαν Ντε Βεν προχωρά η Τότεναμ, με τον Ολλανδό αμυντικό να θεωρείται ήδη παίκτης των Λονδρέζων. Όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή είναι τελειωμένη, με τους Spurs να αποκτούν τον Βαν Ντε Βεν από τη Βόλφσμπουργκ έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Από την πλευρά του ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 με την αγγλική ομάδα και αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες στο Νησί, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal.

Micky van de Ven to Tottenham, here we go! Verbal agreement in place for €50m package add-ons included, Dutch CB to travel in the next 24h for medical ⚪️🇳🇱



Contract agreed until 2028, deal done with José Fortes Rodriguez from Raiola.



Wolfsburg set to prepare documents soon. pic.twitter.com/ZE9KyixlzT