Τελευταία προσφορά και τελεσίγραφο της Μπάγερν στην Τότεναμ για τον Κέιν

Να τελειώσει άμεσα το... σήριαλ με τη μεταγραφή του Χάρι Κέιν στη Μπάγερν θέλουν οι Βαυαροί. Έτσι, η γερμανική ομάδα κατέθεσε στην Τότεναμ την τελευταία της προσφορά για τον Άγγλο στράικερ μαζί με ένα τελεσίγραφο πως θα περιμένουν την οριστική απάντησή τους μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (4/8).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τη Γερμανία, η πρόταση της Μπάγερ στους Spurs ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, με την απάντηση των Άγγλων να αναμένεται τις επόμενες ώρες.

❗️Excl. News #Kane: Bayern has submitted a new offer of more than €100m now - with bonus payments included ✔️



➡️ Bayern bosses expect an answer in the hours! #COYS@SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/PfKdQdiYdX