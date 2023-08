Επίσημα στην Τσέλσι ο Ντισασί

Οι Λονδρέζοι έδωσαν το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ στη Μονακό και έκαναν δικό τους τον 25χρονο Γάλλο στόπερ, ο οποίος υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο δηλαδή ως το 2029.

Ο Ντισασί, που έχει ρίζες από το Κονγκό, μετρά 130 εμφανίσεις στην Ligue 1 και είναι τέσσερις φορές διεθνής με τη Γαλλία, με την οποία ταξλιδεψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ τον περασμένο χειμώνα.

Αυτή είναι η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή της Τσέλσι μετά τον Κρίστοφερ Ενκουνκού, που στοίχισε 60 εκατομμύρια ευρώ.

Κατα την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο οι «μπλε» έχουν δώσει 184 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυσή τους.

Axel is ready to get to it! 💪 pic.twitter.com/EQFipRjBnw