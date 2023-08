Ρομάνο: «Μία ανάσα από τη συμφωνία ΑΕΚ-Έλτσε για Πόνσε»

Αποκάλυψη-βόμβα από τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο που σε tweet του αναφέρει πως η ΑΕΚ είναι κοντά σε συμφωνία με την Έλτσε για την απόκτηση του Έκι Πόνσε.

«Η ΑΕΚ είναι κοντά σε συμφωνία για την υπογραφή του Εζεκιέλ Πόνσε από την Έλτσε», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ρομάνο.

«Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει ανάμεσα στα δύο κλαμπ», συμπληρώνει ο Ρομάνο.

Όσο για το τι προκύπτει από πλευράς ΑΕΚ, φαίνεται πως η Ένωση έχει προχωρήσει πολύ την υπόθεση του Πόνσε.

Δείτε το tweet:

AEK Athens are closing in on deal to sign Argentine striker Ezequiel Ponce from Elche 🇦🇷🇬🇷 #transfers



Deal being finalised between the two clubs. pic.twitter.com/Rln0TysqXb