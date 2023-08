Οι Κροάτες είδαν τον Έμρελι να ανοίγει το σκορ και ουσιαστικά με το 4-0 του πρώτου ματς να τελειώνει την υπόθεση-πρόκριση.

📹 GOAL! Astana 0-1 Dinamo Zagreb



⚽️ Mahir Emreli

💰 Bet It All 200€ Welcome Bonus - https://t.co/eqWX0TkxqM pic.twitter.com/OCvwF46Pmq