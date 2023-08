Φιλική νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μίλαν με γκολάρα του Φάτι (vid)

Στην αναμέτρηση δεν αγωνίστηκε ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος εντός των προσεχών ημερών, αναμένεται να πάρει μεταγραφή για την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Τσάβι έκανε αρκετές αλλαγές σε παίκτες και σχεδιασμούς, με αποτέλεσμα η εικόνα των Καταλανών, να είναι διαφορετική σε σχέση με την εξαιρετική εμφάνιση τους απέναντι στους Μαδριλένους.

Στο 12ο λεπτό ο Γάλλος αμυντικός Ζιλ Κουντέ, είχε σουτ στο δοκάρι, ενώ το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε στο 55ο λεπτό ο νεαρός επιθετικός των «μπλαουγκράνα».

Υπενθυμίζεται ότι οι πρωταθλητές Ισπανίας θα αρχίσουν την υπεράσπιση του τίτλου τους, την Κυριακή 13 Αυγούστου με αντίπαλο την Χετάφε.

Ansu Fati with a great goal for Barcelona Vs Ac Milan tonight



After all his injury problems I hope he can have a injury free season 🤞🏽 pic.twitter.com/IaIcdQ0N1S