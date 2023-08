Ολοκλήρωσε με επιτυχία τα ιατρικά και υπογράφει στην Γιουνάιτεντ ο Χόιλουντ

Τα τυπικά απομένουν για την ανακοίνωση της μετακίνησης του Ράσμους Χόιλουντ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού ο 20χρονος επιθετικός ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε.

Ο Χόιλουντ θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «Κόκκινους Διάβολους» και θα ακολουθήσει η ανακοίνωσης της μεταγραφής του, με την Γιουνάιτεντ να δαπανά το ποσό των 75 εκατ. για την απόκτησή του από την Αταλάντα.

Ο νεαρός στράικερ από την πλευρά του θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την Γιουνάιτεντ και θα αποτελέσει την επιθετική αιχμή της ομάδας του Έρικ Τεν Χάαγκ.

Understand Rasmus Højlund has just completed all medical tests and first part of media duties as Manchester United player 🔴✨ #MUFC



Højlund & his camp, leaving Carrington as official documents will be completed on Wednesday.



Club statement, next step. pic.twitter.com/1XOePmnMxM