Ο απολογισμός της ΕΠΟ για την σεζόν 2022-2023

Το απολογισμό της σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε η ΕΠΟ, αναφέροντας όλες τις δράσεις που διεξήχθησαν από την Ομοσπονδία στη διάρκεια της χρονιάς.

Αναλυτικά η ΕΠΟ αναφέρει:

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατά την περίοδο 1/7/2022 έως 30/6/2023 υλοποίησε τα εξής.

1. Διοργάνωσε 129 αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας, 1724 αγώνες Γ’ Εθνικής, 628 αγώνες προεπιλογής Εθνικών Ομάδων, 633 αγώνες πρωταθλημάτων Γυναικών. Σύνολο: 3.114 αγώνες.



2. Οι 10 Εθνικές Ομάδες Ανδρών, Ελπίδων, Νέων κλπ πραγματοποίησαν 34 αποστολές στο εξωτερικό για συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες και τουρνουά. Οι 5 Εθνικές Ομάδες Γυναικών πραγματοποίησαν συνολικά 14 αποστολές στο εξωτερικό για συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες και τουρνουά.



3. Η Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών συνεδρίασε 24 φορές και εξέτασε 402 υποθέσεις.



4. Εκδόθηκαν 5.000 δελτία επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και 58.000 δελτία ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.



5. Οι UEFA Match Delegates της ΕΠΟ πραγματοποίησαν 32 αποστολές στο εξωτερικό ως παρατηρητές σε αγώνες της UEFA.



6. Οι Δικαστικές Επιτροπές της ΕΠΟ με 21 τακτικούς δικαστές και 2 δικαστές ε.τ συνεδρίασαν συνολικά 192 φορές.

Συγκεκριμένα: Η Πειθαρχική Επιτροπή πραγματοποίησε 43 συνεδριάσεις και εξέδωσε 530 αποφάσεις- η Επιτροπή Δεοντολογίας 39 συνεδριάσεις 85 αποφάσεις -τo Διαιτητικό Δικαστήριο 24 συνεδριάσεις 225 αποφάσεις - η Επιτροπή Εφέσεων 30 συνεδριάσεις 71 αποφάσεις - η Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών 56 συνεδριάσεις 638 αποφάσεις. Σύνολο: 192 συνεδριάσεις, 1549 αποφάσεις.



7. Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης εξέτασε συνολικά 31 φακέλους ομάδων Super League1 και Super League2.



8. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16 σεμινάρια Αξιωματούχων/Παρατηρητών Διαιτησίας.



9. Λειτούργησαν 31 Σχολές Διαιτησίας από τις οποίες έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς συνολικά 315 νέοι διαιτητές.



10. Λειτούργησαν 36 Σχολές Προπονητών ως εξής: 1 Σχολή UEFA Pro, 4 Σχολές UEFA A, 7 Σχολές UEFA B, 10 Σχολές UEFA C, 1 Σχολή Εκπαιδευτών (Refresh Course) και 1 Σχολή Εκπαιδευτών. Επίσης, λειτούργησαν 10 Σχολές επανεξέτασης όλων των διπλωμάτων και 2 Σχολές επανεξέτασης Futsal.



11. Συνολικά η ΕΠΟ εξέδωσε 2.470 ταυτότητες προπονητών ΕΠΟ/UEFA, 533 δελτία πιστοποίησης προπονητών, 649 διπλώματα προπονητών ΕΠΟ/UEFA, 146 πιστοποιητικά ισοτιμίας UEFA B για απόφοιτους ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, 81 βεβαιώσεις παρακολούθησης/αξιολόγησης σχολών προπονητών.



12. Υλοποιήθηκαν τα εξής πιστοποιημένα από την UEFA προγράμματα: Hello Football Friend, It’ s a woman’s game, Football is a Road to life, Πάσα στα θρανία, Play-Enjoy-Learn, Football for a better chance, PinBall.



13. Πραγματοποιήθηκαν η τελική φάση του 2ου και 3ου πανελληνίου πρωταθλήματος Ψυχικής Υγείας στην Αθήνα, καθώς και ημερίδα για το ποδόσφαιρο και την ψυχική υγεία «Ποδόσφαιρο και Ψυχική Υγεία: Νιώθω, Αποδέχομαι, Δρω» σε συνεργασία με την ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ».



14. Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από την Ιατρική Επιτροπή της ΕΠΟ υπό την αιγίδα της UEFA, το ιατρικό σεμινάριο "Trauma & Medical Emergencies Workshop 1", το οποίο εντάσσεται στο “UEFA Football Doctor Education Programme”.