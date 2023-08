Η Φλαμανδία είναι το νέο σπίτι του Φίλιπ Ζίνκερναγκελ, ο οποίος δεν κατάφερε να στεριώσει στον Ολυμπιακό.

Ο Δανός εξτρέμ, ο οποίος πέρσι είχε μία εξαιρετική σεζόν με την φανέλα της Σταντάρ Λιέγης, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο βελγικό πρωτάθλημα, αφού η Μπριζ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του. Ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Δανός εξτρέμ υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Glad to have you here, Philip. 🤝🇩🇰