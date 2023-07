Premier League καλεί Μαυροπάνο

Όπως αναφέρει η Sun, ο ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στη λίστα της Γουλβς και της Γουέστ Χαμ. Οι δύο σύλλογοι έχουν στη λίστα τους τον διεθνή στόπερ και σύντομα θα μπουν σε διαπραγματεύσεις με την Στουτγάρδη, με την οποία έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2025. Την περίπτωση του Μαυροπάνου εξετάζει και η Νιούκαστλ, αλλά δεν είναι η πρώτη επιλογή για το κέντρο της άμυνας στη λίστα του τεχνικού, Έντι Χάου. Την ίδια ώρα, η Άρσεναλ παρακολουθεί τις εξελίξεις αφού θα επωφεληθεί από ενδεχόμενη πώλησή του, μιας και έχει διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης από τη στιγμή που τον παραχώρησε στη Στουτγάρδη.

Με τον γερμανικό σύλλογο ο Μαυροπάνος μετράει 89 εμφανίσεις με 8 γκολ και 2 ασίστ, ενώ είναι και 19 φορές διεθνής με την Ελλάδα.

