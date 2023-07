Έξαλλος ο Ονάνα με τον Μαγκουάιρ και έπαιξαν μόνο 15 λεπτά μαζί... (vid)

Χρειάστηκε να παίξουν μαζί μόλις 15 λεπτά οι δύο παίκτες για να γίνει έξαλλος με τον Άγγλο αμυντικό ο πρώην τερματοφύλακας της Ίντερ.

Ο Μαγκουάιρ έκανε μια ριψοκίνδυνη πάσα που οδήγησε σε λάθος, το οποίο όμως δεν εκμεταλλεύτηκαν οι Βεστφαλοί καθώς ο Ονάνα έκανε μεγάλη απόκρουση.

Ωστόσο, ο 27χρονος Καμερουνέζος επιθετικός έβαλε τις φωνές στον συμπαίκτη του και προκάλεσε πολλά σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς πολλοί έγραψαν πως χρειάστηκε μερικά λεπτά ο Ονάνα για να καταλάβει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα με τον Μαγκουάιρ...

André Onana is really enjoying playing with Harry Maguire 😭😭😭



