Ο Οσιμέν απέρριψε μυθική πρόταση της Αλ Χιλάλ

Η Αλ Χιλάλ αρχικά προσέγγισε τον Ρομέλου Λουκάκου, όμως ο Βέλγος στράικερ δεν θέλησε καν να μπει σε διαπραγματεύσεις με τους Σαουδάραβες, οι οποίοι στη συνέχεια επιχείρησαν το colpo grosso με τον Κιλιάν Μπαπέ.

Οι ιθύνοντες της Αλ Χιλάλ πρόσφεραν 700 εκατ. ευρώ στον Γάλλο επιθετικό και 300 εκατ. στην Παρί, όμως και πάλι εισέπραξαν αρνητική απάντηση, αφού ο Μπαπέ θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη.

Η τρίτη προσπάθεια της Αλ Χιλάλ αφορούσε τον Βίκτορ Οσιμέν, αφού όπως αποκάλυψε ο Νικολό Σκίρα, οι Σαουδάραβες πρόσφεραν στον Νιγηριανό στράικερ της Νάπολι 40 εκατ. τον χρόνο για πολυετές συμβόλαιο.

Η προσπάθεια της Αλ Χιλάλ, ωστόσο έπεσε και πάλι στο κενό, αφού ο 24χρονος επιθετικός έδωσε και αυτός αρνητική απάντηση, παραμένοντας στην Νάπολι.

