Ο σταρ των Φοίνιξ Σανς, ταξίδεψε στο Μέριλαντ για να παρακολουθήσει το λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στην Τσέλσι και την Φούλαμ και πριν την έναρξη του αγώνα τον περίμενε μια ιδιαίτερη έκπληξη.

Ο Μπεν Τσίλγουελ συναντήθηκε με τον Ντουράντ και του δώρισε μια φανέλα των «μπλε» του Λονδίνου, που ανέγραφε το όνομά του και το Νο35 που φοράει στους Σανς.

KD links up with Ben Chilwell before Chelsea's game against Fulham at FedEx Field 🤝 pic.twitter.com/ZxVo9RWsli