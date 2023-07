Είπε το «ναι» στην Παρί ο Ντεμπελέ - Καταθέτουν πρόταση στην Μπάρτσα οι Γάλλοι

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 26χρονος μεσοεπιθετικός είπε το «ναι» στην πρόταση που του κατέθεσαν οι Παριζιάνοι, δίνοντας την έγκρισή του να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ντεμπελέ συμφώνησε για πενταετές συμβόλαιο με την Παρί, με τους Γάλλους να στέλνουν επιστολή ενημερώνοντας την Μπαρτσελόνα για τις προθέσεις τους, προσπαθώντας να κλείσουν το deal όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Στο συμβόλαιο του Ντεμπελέ με τους Καταλανούς προβλέπεται ρήτρα ύψους 50 εκατ. ευρώ, με την Παρί να είναι πρόθυμη να δώσει το συγκεκριμένο ποσό για να εντάξει στο δυναμικό της τον Γάλλο εξτρέμ.

