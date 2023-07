Η Μαρσέιγ ανακοίνωσε τον Ρούμπεν Μπλάνκο (pic)

Μετά την ένταξή του στην Μαρσέιγ το περασμένο καλοκαίρι ως δανεικός, ο 28χρονος Ισπανός τερματοφύλακας, Ρούμπεν Μπλάνκο επέστρεψε στους Φωκαείς με μεταγραφή από τη Θέλτα Βίγκο.

Η Μαρσέιγ ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής την απόκτηση του έμπειρου πορτιέρε, ο οποίος θα συνθέσει το δίδυμο των τερματοφυλάκκων των Μασσαλών, μαζί με τον Πολ Λόπεθ.

