Πανζουρλισμός στην Γαλατά για Ικάρντι (vid)

Μετά από μία σεζόν ως δανεικός στην Τουρκία, ο Μάουρο Ικάρντι, ανακοινώθηκε με κανονική μεταγραφή από την Γαλατάσαραϊ.

Την Κυριακή το απόγευμα ο Αργεντινός επιθετικός παρουσιάστηκε από την Τσιμ μπομ και 40 χιλιάδες οπαδοί τον αποθέωσαν στην επιστροφή του.

Δείτε το τρομερό βίντεο:

There are 40.000 #Galatasaray’s fans today at Türk Telekom Arena to give their re-welcome to Mauro #Icardi. Gala’s fans love and are crazy for Maurito pic.twitter.com/5mvRpocI7t