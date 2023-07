Το Clásico κατέγραψε ρεκόρ προσέλευσης στις ΗΠΑ! (pic)

Οι 82.026 θεατές που παρακολούθησαν το Clásico στο AT&T Stadium του Τέξας, αποτελούν το μεγαλύτερο ρεκόρ προσέλευσης που έχει καταγραφεί σε αναμέτρηση των δύο «αιώνιων» της Ισπανίας στην Αμερική.

Παράλληλα καταγράφηκε ρεκόρ προσέλευσης και για το AT&T Stadium, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του γηπέδου καταγράφηκαν 82.026 θεατές σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

